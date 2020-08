Coronavirus, contagi in aumento: 402 nuovi casi e 6 morti

ROMA - Salgono ancora i contagi per Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204 (compresi decessi e guariti). In calo, invece, il numero dei morti: 6 in un giorno a fronte dei 10 registrati mercoledì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia sono 35.187. Gli attualmente positivi sono 12.694 (48 più di ieri). In aumento di un'unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sale a 42. Basilicata e Molise sono le uniche due regioni italiane a contagio zero. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.890, 49 in più rispetto a mercoledì mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono due in meno: dai 764 di ieri ai 762 di oggi. In Lombardia i nuovi casi sono 118, il 29,3% del totale. Alti anche i numeri di Emilia Romagna e Veneto - con 58 casi ciascuno - e della Sicilia, con 30 nuovi casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 58.673, poco più di duemila più di ieri.

