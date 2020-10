Coronavirus, Zingaretti: "Da domani obbligo mascherina anche all'aperto"

ROMA - "Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani."È un importante strumento di prevenzione - ha aggiunto - Non prevediamo alcuna forma di contenimento sugli orari dei negozi, locali e pub".

"È una novità molto rilevante. Abbiamo acquistato un milione test salivari che, essendo meno invasivi, consentono di iniziare la prossima settimana dalle scuole con bambini più piccoli mentre alle superiori continuano i tamponi rapidi", ha aggiunto Nicola Zingaretti.