Carlo Conti ricoverato in ospedale: ecco la situazione

ROMA - Il conduttore 59enne Carlo Conti è stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Il noto presentatore, attualmente affetto da Covid, non è in condizioni preoccupanti ma queste non sono più compatibili con l'isolamento a casa. Carlo Conti la scorsa settimana ha condotto dal proprio domicilio in collegamento virtuale la puntata di "Tale e quale show", ma nelle ultime ore i sintomi del virus si sono presentati con maggior forza e hanno consigliato il ricovero in ospedale. "Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo", è la comunicazione che ha giustificato il ricovero.

Non condurrà Tale e Quale Show

Il conduttore toscano non riuscirà dunque ad essere presente alla puntata di stasera di ‘Tale e Quale Show’ su Rai 1. Inizialmente avrebbe dovuto collegarsi da casa come già fatto la settimana scorsa, ma stavolta le sue condizioni di salute non lo permetteranno. Alla guida della trasmissione si alterneranno in via del tutto eccezionale i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Nel corso della serata non mancherà un ricordo dedicato a Gigi Proietti, che è stato un grande amico di 'Tale e Quale Show', avendo vestito i panni di giudice nel 2015.