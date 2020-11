Sora, annunciano il decesso ai familiari ma l'uomo sta facendo colazione in reparto

SORA - Evento incredibile accaduto in un ospedale di Sora. E' stato comunicato a moglie e figli che il loro congiunto, ricoverato nella struttura del Frusinate, è deceduto. Questi attivano il servizio di onoranze funebri con la relativa affissione di manifesti ma ad un tratto il colpo di scena. La salma nella bara non è quella dell'uomo in questione che è ancora vivo e sta facendo colazione in reparto. Dall'ospedale, dunque, è stato dato un nome sbagliato ai carabinieri che hanno poi avvertito la famiglia. Adesso, però, si dovrà procedere alla vera identificazione del defunto.

