Genova, bisognosi troppo vicini in fila alla mensa: multati

GENOVA - Erano in coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi, sono stati multati perché il mancato rispetto del distanziamento sociale e dell'obbligo di indossare la mascherina. Questo è quanto accaduto a Genova, a seguito dell'intervento della polizia municipale, messa in allerta dalle lamentele dei residenti. Nei giorni precedenti le forze dell'ordine erano già state sul posto per sensibilizzare le persone al rispetto delle regole anti-coronavirus. Un tentativo fallito, così è stato deciso di passare all'azione e sanzionarne gran parte con dei verbali.

Folla di gente per strada a Genova: è polemica

Covid, la situazione in Liguria

Solo oggi sono stati 792 i nuovi casi di positività rilevati in Liguria a fronte di 6187 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono invece 15 i decessi registrati, portando il totale delle vittime a 2.178 dall'inizio della pandemia. Sono numeri che sono stati resi noti dalla Regione nell'aggiornamento quotidiano dei dati pubblicato sul sito. Sono 587 i guariti di oggi per un totale di 26.372.