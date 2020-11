Terrore Aurora Ramazzotti: "Covid? Ecco cosa temo più di tutto"

ROMA - “Ora temo di non riuscire a ripartire...”, si confessa così Aurora Ramazzotti nelle sue Intagram Stories rivolte ai suoi tanti fan. Dopo aver contratto il Covid la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti parla del suo stato d’animo e di questo secondo lockdown, dettato dalla zona rossa sulla Lombardia e su Milano, che l’ha presa sia fisicamente che psicologicamente. "Buongiorno, oggi è il 18 novembre, questo vuol dire che sono 17 giorni che non mi alleno: è veramente un record. Negli ultimi tre anni non ho mai trascorso un periodo così lungo senza allenarmi”, esordisce la 23enne: "Sono venuta qui nella palestra di casa e vi devo confessare che sto facendo di tutto per non iniziare. Volevo condividerlo con voi perché tantissime persone mi scrivono che fanno fatica a iniziare ad avvicinarsi allo sport. Il momento di partenza è complicato: è come se si ripartisse da capo. Vi dico tutto questo perché secondo me ci si mette un attimo a demoralizzarsi, a paragonarsi a qualcun altro, ai noi stessi del passato, pensare che non saremo più in grado di raggiungere quegli obiettivi”.

Aurora Ramazzotti: "Sport parallelismo della vita"

“Non parlo solo di sport. Lo sport è un parallelismo della vita", sottolinea la Ramazzotti: "Questa situazione di stallo mondiale demoralizza tantissimo le persone. Io sono la prima che questo lockdown lo sta vivendo un po’ male rispetto al primo in cui ero molto più positiva. Probabilmente perché ho contratto il Covid e non sono stata benissimo. Mi ha presa fisicamente, non ho molto controllo sul mio corpo, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Se non mi vedete molto presente è anche a causa di questo”. Infine una rivelazione: “Sono scesa in palestra alle 9,15 e sono le 10,15 e non ho ancora iniziato…perché? Sono terrorizzata a ripartire: ho paura di non riuscirci". Aurora però non si arrende facilmente: “Invece bisogna ripartire, bisogna darsi tregua, darsi il tempo di riprendere lentamente, così ci sentiremo tutti molto meglio”.