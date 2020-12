Nuovo Dpcm Conte, ecco tutte le novità del decreto

ROMA - Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività natalizie , per prevenire una possibile terza ondata. Natale e Capodanno "blindati" dentro i confini comunali dunque e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Si è deciso altresì dopo animate discussioni, di confermare con il prossimo dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale, venerdì firmerà le nuove ordinanze che da domenica potrebbero rendere più "gialla" l'Italia, facendo passare alcune Regioni da zona rossa ad arancione e altre da arancione a gialla.

Le indicazioni del nuovo Dpcm

"Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti", così recita l'articolo con il quale il Governo disciplinerà gli spostamenti durante le vacanze natalizie, aggiungendo che indipendentemente dalla classificazione dei livelli di rischio, nel territori nazionale i decreti successivo potranno prevedere misure specifiche.