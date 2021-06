Vaccini Covid Lazio, alle 15 parte l'open week Over 18

ROMA - L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio comunica la riapertura delle prenotazioni per l'Open Week Astrazeneca Over 18. "Oggi alle 15 riaprono le prenotazioni per l'Open Week Astrazeneca Over 18 che avrà luogo dal 9 al 13 giugno. Stanotte alle 24 si aprono le prenotazioni per la fascia d'età 34-30 (nati 1987/1991) con accesso sul portale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Oggi verranno abbondantemente superate 3,8 milioni di somministrazioni, il 53% della popolazione target avrà ricevuto almeno una dose di vaccino e il 26% avrà completato il percorso vaccinale" è la nota dell'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.