Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili, dice la sua sulla fine dell’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara, schierandosi a favore della donna e togliendosi un sassolino, se non un macigno, dalla scarpa, alludendo evidentemente a qualche sua esperienza personale: "Penso che lei sia una donna con gli attributi – scrive Erjona su Instagram, rispondendo a un fan - saprà come gestire una situazione così delicata. Poi sappiamo tutti che non esistono calciatori santi".