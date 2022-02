Arrestata la moglie di Daniele Silvestri, sorpresa a rubare da Eataly

Lisa Lelli, la moglie del cantautore romano Daniele Silvestri, è stata arrestata per furto e aggressione. La donna è stata beccata a rubare al supermercato di Eataly. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato Colombo, la Lelli avrebbe aggredito il vigilante che l’ha fermata, graffiandolo e prendendolo a calci. Nella sua borsa sono stati trovati rossetti, trucchi e varie bottiglie di vino. Nuova baruffa con i poliziotti nel tragitto per il commissariato di Via Percoto, Roma. Pare che la Lelli si fosse resa protagonista di un episodio simile la scorsa settimana. In quell’occasione era riuscita a svignarsela. Tornata al grande magazzino, è stata riconosciuta e perquisita. Rilasciata, ora rischia il processo. Lelli e Silvestri sono sposati dal 2012 e insieme dal 2009.