Shevchenko in piazza a Londra per l'Ucraina: l'appello sui social

Da Berlino a New York passando per Londra, Roma e Istanbul. Il mondo è sceso in piazza per manifestare contro la guerra in Ucraina e a sostegno della pace. Tra i dimostranti anche Andriy Shevchenko che ha condiviso un accorato appello sui social. L'ex campione di Milan e Chelsea ha partecipato all'iniziativa organizzata a Londra in compagnia dei figli: su Instagram ha poi pubblicato gli scatti che lo ritraggono nella centralissima Trafalgar Square, nel cuore della capitale britannica. Sulle spalle, annodata stretta, la bandiera gialla e blu del suo Paese, in mano alcuni cartelli che inneggiano alla pace e alla fine delle ostilità. "No 2 war", "No alla guerra", ma anche "Non perdoneremo, non dimenticheremo". "Stop alla guerra in Ucraina. Gloria all'Ucraina", ha scritto l'ex ct della nazionale ucraina nella didascalia al post condiviso sui social. Un commovente appello condiviso dalle piazze di tutto il mondo.