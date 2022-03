L'enigma della Lettera Z sui carri armati russi: le ipotesi sul significato

Lettera Z: le ipotesi avanzate

Tali lettere potrebbero essere anche correlate ai luoghi in cui sono destinate le unità militari. Michael Clarke, ex direttore generale del Royal United Services Institute (RUSI) think tank a Londra, ha dichiarato a Sky. "Spesso questi simboli sono basati sulla posizione: comunicano dove sta andando l'unità", osserva. "Probabilmente sono segnali che indicano quali unità sono dirette a nord-est o nord-ovest di un distretto, per esempio", spiega. Questa simbologia segreta è molto comune nelle guerre. Un'altra ipotesi mette in relazione le cifre con la missione di ciascun veicolo. "La maggior parte dei segni Z visti finora erano all'interno di un quadrato, ma questo camion Ural con un obice Msta-B ne ha uno all'interno di un triangolo", ha scritto su Twitter Rob Lee, studente di dottorato e osservatore della politica di difesa degli Stati Uniti in Russia. "Forse indica diversi gruppi di lavoro all'interno di una formazione”.