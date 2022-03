“Kalashnikov puntati alla testa”, terrore a Uno Mattina

Momenti di puro terrore per alcuni giornalisti Rai. In Ucraina per raccontare il conflitto con la Russia, l’inviata Stefania Battistini e i colleghi Simone Traini e Mauro Folio hanno rischiato di morire sotto i colpi dei militari ucraini, poco prima di un collegamento con Uno Mattina. “Eravamo in camera, in diretta con Uno Mattina, abbiamo sentito urlare, sbraitare e sbattere la porta. Sono entrati due agenti armati e con il mefisto, hanno buttato giù i due operatori di ripresa a terra, con il ginocchio sulla schiena e facendogli alzare le mani. Non capivano nulla di inglese quindi ci hanno tenuto dieci minuti urlando come pazzi, col kalashnikov puntato alla testa dei colleghi”, ha rivelato la Battistini a AdnKronos.