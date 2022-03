WASHINGTON (Stati Uniti) - Nel suo videocollegamento con 300 parlamentari americani, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito sul rischio per la sicurezza europea ricordando che il suo Paese ha 15 centrali nucleari e che il prolungarsi dei combattimenti potrebbe causare un disastro nucleare con ramificazioni per l'intero continente. "Questo diventerà un problema dell'Europa", se gli Usa e la Nato non prendono ulteriori misure.