Un drone militare si schianta in Croazia: è giallo sulla provenienza

ZAGABRIA (Croazia) - La scorsa notte, intorno alle ore 23, un drone militare si è schiantato su un'area verde alla periferia di Zagabria, per fortuna senza causare morti o feriti. La polizia accorsa sul posto si è trovata di fronte pezzi di metallo del relitto sparsi per terra, un paracadute (in dotazione al velivolo per atterraggi morbidi) appeso ai rami di un albero e quella che potrebbe essere la sezione di un'ala. "È un miracolo che non abbia colpito nessuno" ha affermato Tomislav Tomasevic, il sindaco della capitale croata.