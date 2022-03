Auto contro folla in Belgio: 6 morti e 12 feriti gravi

Tragedia con bilancio pesantissimo in Belgio. Un’auto lanciata a fortissima velocità ha investito una folla di persone, radunate per una manifestazione legata al carnevale questa mattina a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louvière. Si contano 6 morti, 12 feriti gravi, oltre a una ventina di feriti più leggeri. A riferirlo è il sindaco della cittadina Jacques Gobert. Fortunatamente, tra le vittime, non ci sono dei bambini. Due i fermati, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1990. "Allo stato attuale delle indagini, la pista terroristica non è privilegiata", fanno sapere le autorità giudiziarie.