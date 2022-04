Stop ai prezzi calmierati, quanto costeranno tamponi e mascherine dall'1 aprile

“E adesso cosa succederà?”. Anche se lo stato di emergenza è cessato da ieri, la domanda che continua ad assillare molti italiani è questa con il dubbio di quanto costeranno da oggi in poi le mascherine FFP2 - le uniche in grado di offrire una copertura adeguata dal rischio contagio - e i tamponi in farmacia che avevano un tetto massimo di 22 euro. Da oggi in poi i prezzi li decideranno i venditori e non ci sarà più modo di porre un freno ai possibili aumenti.

I rischi per le tasche degli italiani

Questa novità, a meno di proroghe in tempi brevissimi da parte del Governo, potrebbero pesare in modo piuttosto consistente sulle tasche degli italiani, già provate dai salassi legati alla guerra in Ucraina con l’aumento di gas ed energia elettrica. Gran parte degli italiani, al netto di una percezione del rischio colpevolmente ridotta, continueranno ad uscire utilizzando le mascherine di protezione ove obbligatorio ma potrebbero incorrere in fastidiose sorprese al momento dell’acquisto, come specificato da Ferderfarma, l'associazione dei farmacisti titolari, che in una recente circolare alle associazioni provinciali e regionali, sintetizza uno scenario poco chiaro.

Mascherine, ecco quanto potranno costare dal 1 aprile

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda le mascherine , si ritiene che “l’ordinanza 11/2020 pubblicata sulla G.U. 108/2002 emanata dal commissario Arcuri circa l’imposizione del prezzo calmierato a 0,50 euro al netto dell’Iva delle mascherine chirurgiche, non è più applicabile a decorrere dal 1 aprile 2022". Questo vuol dire che entrando in una farmacia si potrebbe dover spendere anche sopra l'euro per poter acquistare un dispositivo di sicurezza. Questo potrebbe comportare un rischio non a poco inducendo i cittadini a prolungare il più possibile l'uso di una mascherina protettiva (che, ricordiamolo, è monouso) con il rischio di consumarla e ridurre la protezione e il contagio.

Non solo. Non saranno più vendibili dal 1 aprile 2022 le mascherine chirurgiche la cui etichettatura non è in lingua italiana ma in altra lingua utilizzata nell’Unione europea. Questo si legge nella circolare del Ministero della Salute. Il prezzo calmierato dei dispositivi di protezione Ffp2 stabilito in 0,75 euro Iva compresa non è dunque più applicabile dal 1 aprile. Questo non può escludere potenziali aumenti del prezzo delle mascherine visto che ora sarà a totale discrezione delle singole farmacie.

Tamponi antigenici, ecco il rischio per i cittadini

Stesso discorso vale per i prezzi calmierati sull’esecuzione dei tamponi. Le farmacie potranno ovviamente continuare a somministrare i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 ma il prezzo lo stabiliranno loro senza più un tetto massimo di spesa. Senza un intervento del Governo, insomma, si rischia un nuovo salasso per il portafoglio degli italiani.