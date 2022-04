BUCHA (Ucraina) - Il corpo di Oleksandr Sukhenko (25 anni), ex calciatore del club Seagull Second League, è stato trovato in una fossa comune vicino a Motyzhyn, nel distretto di Bucha. L'agenzia ucraina Unian ha riportato la notizia sottolineando che l'ex giocatore è stato ucciso insieme ai suoi genitori. Sua madre Olga Sukhenko era il capo del villaggio di Motyzhyn e suo padre Igor Sukhenko era il presidente della squadra di calcio locale Kolos.