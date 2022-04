"È Elon Musk l'uomo più ricco del mondo con oltre 200 miliardi di euro"

JERSEY CITY (Stati Uniti) - Nel giorno in cui è stato reso noto che è diventato il più grande azionista di Twitter con oltre 73 milioni di azioni, per Elon Musk arriva - per la prima volta - l'incoronazione dell'autorevole rivista statunitense di economia Forbes: "Con un patrimonio di oltre 200 miliardi e 650 milioni di euro, è lui l'uomo più ricco del mondo". Secondo la classifica stilata, il Ceo di Tesla sarebbe seguito dall'amico-rivale Jeff Bezos di Amazon, in testa negli ultimi quattro anni e ora secondo con 165 miliardi e 670 milioni, e dalla famiglia francese Arnault, proprietari del gruppo LVMH, che comprende - tra gli altri - i marchi Louis Vuitton e Christian Dior (al 3° posto con 144,76 miliardi). Quarto il fondatore di Microsoft Bill Gates (118,19), seguito da Warren Buffett di Berkshire Hathaway (109,03), la "coppia di Google" Larry Page (101,70) e Sergey Brin (98,03), Larry Ellison (97,12), Steve Ballmer (83,74) e l'indiano Mukesh Ambani, che chiude la top ten a quota 83,10.