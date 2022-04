Cesare Cremonini a Napoli: "La maglia di Maradona mi fa sentire bene"

NAPOLI - Il celebre artista bolognese, Cesare Cremonini, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram facendosi immortalare con la maglia del Napoli. Ecco il suo messaggio: "Che regalo e come ti fa sentire bene la maglia di Diego stagione 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio a tifare per il nostro Bologna! Grazie Antonio Luise per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui sonerò allo Stadio Diego Armando Maradona! Siamo a Napoli. W Napoli. #IoVorrei domani incontra i ragazzi e le ragazze del futuro del quartiere Ponticelli".