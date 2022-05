Massimo Ranieri cade dal palco a Napoli: trasportato in ospedale

NAPOLI - Momenti di paura per Massimo Ranieri durante il suo spettacolo "Sogno o son desto" al Teatro Diana di Napoli: l'artista sembrerebbe aver perso l'equilibrio, non è chiaro se per una disattenzione o un malore, cadendo rovinosamente dal palco. Sul posto, allertato dalla direzione del teatro, è intervenuto il personale del 118. L'incidente è avvenuto nel terzo giorno di tournée teatrale dello spettacolo che Ranieri porta in giro per l'Italia ormai da anni (e in programma al Diana dal 4 al 22 maggio). Dopo circa un quarto d'ora dall'inizio, il cantante 71enne si è avvicinato troppo al bordo del palco, finendo giù. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario far allontanare tutti dalla sala, con lo spettacolo che è stato annullato. Gli spettatori hanno atteso in strada cercando di capire cosa fosse successo; il passaggio dell'ambulanza è stato accolto con un applauso di incoraggiamento e di vicinanza. Ranieri è al momento in osservazione al Cardarelli: lamenta dolori alla spalla e al capo e probabilmente verrà sottoposto ad una tac.