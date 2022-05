Michelangelo, disegno battuto all'asta per 23 milioni: è record

PARIGI (Francia) - Un piccolo disegno di Michelangelo recentemente riscoperto e risalente all'inizio della sua carriera, rappresentante un uomo nudo, in piedi, inquadrato da altri due personaggi sullo sfondo, è stato venduto oggi all'asta da Christie's a Parigi per 23.162.000 euro, diventando l'opera più costosa mai venduta dell'artista rinascimentale. ll disegno è stato riconosciuto per la prima volta come opera di Michelangelo nel 2019 da Furio Rinaldi, allora specialista del dipartimento di disegni antichi di Christie's. Paul Joannides, professore emerito di storia dell'arte all'Università di Cambridge e autore dei cataloghi completi dei disegni di Michelangelo e della sua scuola all'Ashmolean Museum di Oxford e al Louvre, ha poi potuto studiare l'originale e arrivare all'attribuzione. Venduto nel 1907 all'Hôtel Drouot di Parigi come opera della scuola di Michelangelo, il disegno era sfuggito all'attenzione di tutti gli studiosi fino alla sua recente riscoperta.