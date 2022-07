Giappone, attentato all'ex premier Abe: ferito da colpi di arma da fuoco

Shinzo Abe è stato vittima di un attentato nella città di Nara (centrosud), dove era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. L'ex primo ministro giapponese è stato infatti colpito al torace da almeno due proiettili sparati alle spalle a distanza ravvicinata ed ha subito un "arresto cardiopolmonare": ricoverato in ospedale, "sembrerebbe non mostrare segni vitali". La polizia nipponica ha poi arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l'accusa di tentato omicidio per aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l'ex premier Shinzo Abe. L'uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.