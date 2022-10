Cosa mettere in frigo e cosa no: la guida e gli errori comuni

ROMA - In pochi sanno realmente come conservare correttamente il cibo. Vuoi per mancanza nelle proprie case di veri e propri spazi adibiti a dispense, vuoi per ignoranza, ma la stragrande maggioranza delle persone non è al corrente di quanto sia importante avere a disposizione di un posto apposito (asciutto e senza luce) per conservare le pietanze. Non tutto infatti è da mettere in frigorifero, anche se l'estate torrida che abbiamo appena passato non ha aiutato in tal senso. Adesso che è arrivato l'autunno, però, si può fare un po' più di attenzione. I pomodori, tanto per fare un esempio, non dovrebbero essere conservati in frigo, in quanto a basse temperature perdono le loro proprietà (il freddo modifica il loro processo di maturazione, alterando aroma e sapore).