Neonato morto al Pertini, arriva lo struggente messaggio di Jessica Immobile

ROMA - La tragedia del neonato morto soffocato nel letto dopo essere stato allattato dalla mamma ha toccato nel profondo Jessica Immobile. La moglie del bomber della Lazio, madre di quattro splendidi bambini, in una storia Instagram ha detto la sua sul terribile fatto successo all'Ospedale Pertini di Roma: “Una neo mamma non va lasciata sola, soprattutto dopo il parto. Una donna che ha partorito non ha forze, è piena di dolori, a stento riesce ad andare in bagno con le proprie gambe. Da una parte il dolore e dall’altra la felicità di una nuova vita. Se magari quella povera mamma che ha perso il suo bambino avesse avuto un piccolo aiuto, oggi il suo piccolo sarebbe ancora tra le sue braccia. Anche le mamme possono essere stanche… non abbiate paura di dirlo”. Sotto le parole scorre un video di Jessica, addormentata nel letto, dopo la nascita del piccolo Andrea.