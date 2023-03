Guidonia, scontro tra ultraleggeri: morti i due piloti

Il pm avvierà un'indagine

Il pm di turno della Procura di Tivoli si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo e per avviare un' indagine per ricostruire quanto Avvenuto. Anche l'ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport