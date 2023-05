Follia a Roma, aggredisce l’autista del bus che gli aveva bucato il pallone e provoca un incidente

Cosa è successo al Tufello

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', l'episodio si sarebbe verificato ieri sera, con il 22enne che avrebbe tagliato la strada intenzionalmente al bus con la sua Lancia Y in via Monte Massico e, una volta fermato il mezzo, avrebbe aggredito l’autista Atac. Il giovane avrebbe poi effettuato un sorpasso verso destra, provocando lo scontro tra i due veicoli con i passeggeri all’interno del bus 38 che hanno subito ferite lievi. Il 22enne sarebbe poi sceso dall’auto e avrebbe preso a pugni l’autista.

"Mi ha bucato il pallone"

In via Monte Massico sono intervenute le forze dell'ordine del commissariato Fidene Serpentara con l'intento di ricostruire la vicenda. Il 22enne ha poi lasciato sbalorditi gli agenti sui motivi che lo hanno portato ad aggredire l'autista: "Mi ha bucato il pallone con l'autobus", ha affermato il giovane tra lo stupore dei presenti. Il 22enne era infatti intento a giocare a pallone con la fidanzata quando il pallone, finito sotto la linea 38, sarebbe stato bucato dall'autista, il quale non avrebbe chiesto scusa al ragazzo per l'inconveniente. A quel punto il giovane ha perso le staffe e ha inseguito il bus con l'intento di vendicarsi.

Arresto e denuncia

Il gesto, etichettato come il "capriccio di un 20enne" è stato subito condannato e il giovane è stato arrestato per lesioni e denunciato per interruzione di pubblico servizio. I passeggeri della linea 38 dell'Atac rimasti feriti nell’incidente sono stati medicati sul posto ma nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi da richiedere il ricovero in ospedale.