Ironman, incidente mortale ad Amburgo

AMBURGO (Germania) - Incidente mortale all’Ironman di Amburgo dove un motociclista che stava seguendo l’evento sportivo per la tv ha fatto un frontale con un ciclista impegnato in gara. Il conducente della moto è morto sul colpo, il cameraman che era insieme a lui, sbalzato più dal mezzo, è stato trasportato in ospedale riportando lesioni lievi.

Le condizioni del ciclista

Il ciclista, dopo il frontale con la moto, è stato ferito gravemente. Trasportato in codice rosso in ospedale, ha riportato diverse conseguenze, ma - come hanno assicurato i medici - non è in pericolo di vita. Gli organizzatori della manifestazioni, nonostante l’incidente mortale, hanno deciso di portare a termine la gara.