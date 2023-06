Morte Berlusconi, Allegri: "Fortunato ad averlo incontrato"

Allegri, il cordoglio per Berlusconi

Queste le parole di Allegri: "L’ho saputo al barrino, qui a Livorno, dove andavo da piccino. Sono stato fortunato ad averlo incontrato, ci sentivamo ancora, naturalmente non negli ultimi tempi. Quello che mi piaceva di Berlusconi era il modo in cui affrontava la vita, con così tanta energia e positività che pensavo non se ne sarebbe mai andato. Sapeva essere affettuoso e presente soprattutto nei momenti difficili. Dovete credermi, ci sto male. Penso anche al dolore che possono provare i figli e Galliani, per il quale è stato una figura fondamentale".

Morte Berlusconi, tutte gli aggiornamenti live