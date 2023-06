Sottomarino Titan: ossigeno, ipotermia e panico, cosa rischiano i passeggeri

Lo sforzo di ricerca e salvataggio del sommergibile Titan, diretto al relitto del Titanic più di 4 giorni fa , è entrato nella fase più critica. Resta solo una notte a disposizione prima che, secondo le stime, le scorte di ossigeno si esauriscano per il ritrovamento del mezzo e dei 5 membri dell'equipaggio. Le operazioni di salvataggio - che comprendono il dispiegamento di aerei militari statunitensi e canadesi, navi della Guardia Costiera e robot teleguidati - si stanno concentrando nell'Atlantico settentrionale, in quelle zone in cui sono stati rilevati molteplici rumori sottomarini. Rumori che fanno sperare anche se gli esperti non sono stati in grado di confermarne la provenienza. David Gallo, lo scienziato esploratore di acque profonde, ritiene che ci vorrebbe un miracolo per salvare le persone intrappolate su Titan, anche se rimane ottimista. Ha infatti ricordato che, qualora fosse trovato nelle prossime ore, "ci vorrebbero ore per portarlo in superficie".

Sottomarino Titan, ultime news: le conseguenze per i passeggeri

Quando un sottomarino rimane disperso, i rischi per la salute dei suoi occupanti iniziano a manifestarsi e sono molteplici. La patogenesi di questi rischi è multifattoriale e dipende dalla durata dell’incidente, dalle condizioni ambientali, dalla disponibilità di risorse e dalle capacità di sopravvivenza dei dispersi. Nello specifico può portare a: ipotermia, mancanza di ossigeno, ansia e stress psicologico. Nel contesto di un sottomarino disperso, l’accesso a esami di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio dei rischi per la salute è limitato. Ma, nel caso in cui i dispersi vengano salvati e trasportati in ospedale, possono essere eseguiti una serie di esami per valutare le condizioni di salute e fornire le cure appropriate.

Chi sono i passeggeri del sottomarino Titan

Tra i passeggeri del Titan c'è un ricco uomo d'affari britannico, esploratore e turista spaziale: Hamish Harding, 58 anni, amministratore delegato di una società di vendita di jet privati Action Aviation che ha sede a Dubai. Ci sono anche un uomo d'affari pakistano, Shahzada Dawood, uno degli uomini più ricchi del suo Paese, e il figlio 19enne Suleman, proprietari di un gruppo industriale che, nel 2022, ha avuto un fatturato da 1,2 miliardi di euro: Dawood vive con la sua famiglia nel Regno Unito e sponsorizza il Seti Institute, un istituto in California che si propone di esplorare e comprendere l'origine dell'universo. A bordo pure l'esploratore francese Paul-Henry Nargeolet, 73 anni, che ha guidato diverse spedizioni al Titanic e supervisionato il recupero di molto manufatti dal relitto. Si è imbarcato in più Stockton Rush, il Ceo di OceanGate, la società che ha organizzato la missione, e che si fa pagare fino a 250mila dollari ciascun partecipante (nessun sedile, ci si siede per terra a gambe incrociate) e che non richiede alcuna esperienza di immersione.

Cosa è successo al sottomarino Titan, le ipotesi

Le ipotesi sul Titan sono le più disparate: un black-out che ha fatto saltare le comunicazioni, un cortocircuito che ha innescato un mini-incendio a bordo, che potrebbe aver danneggiato i sistemi operativi e generato fumi tossici. Oppure il natante, sospinto dalle correnti, è rimasto impigliato tra i detriti del Titanic. Di certo, se il sommergibile è ancora intatto e non è imploso, quelli a bordo oltre a rischiare di rimanere senza ossigeno hanno sicuramente molto freddo e saranno in uno stato di estrema tensione. Trovare il sommergibile è solo il primo passo: una volta che verrà individuato - a seconda della profondità dove si trova - trarlo in superficie non sarà affatto scontato.