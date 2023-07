"Sottomarino Titan, svelate le ultime conversazioni prima del disastro"

Il quotidiano The Independent ha riportato quelle che dovrebbero essere stata le ultime comunicazioni del Titan prima della tragica implosione che è costata la vita a cinque persone. Il quotidiano ha rivelato le ultime parole condivise tra qualcuno a bordo del sottomarino - presumibilmente dovrebbe trattarsi del CEO di OceanGate Stockton Rush - e il team a bordo della nave madre, la Polar Prince, che era in appoggio al sottomarino.



I passeggeri del Titan erano a conoscenza dei problemi

Il documento ha sollevato una serie di inquietanti considerazioni: secondo le indiscrezioni, i passeggeri erano a conoscenza dei problemi di comunicazione con la nave circa 18 minuti prima della sua devastante implosione. L’autenticità della comunicazione tra il Titan e la nave resta dubbia, un certo numero di commentatori ha sottolineato che il suo contenuto è plausibile date le informazioni fornite da esperti.

I presunti messaggi

Il dialogo tra il Titan e la nave madre inizia alle 7:52: ”Siete liberi per la discesa, fino al Titanic, godetevi l'immersione signori”. A quel punto il team pricipal invita i passeggeri a un "controllo dei sistemi" dando loro il via libera per procedere. “Tutti i sistemi funzionano normalmente - affermano dal Titan alle 8:34 - continuiamo la nostra discesa come previsto”. E quindici minuti dopo, arrivano conferme tecniche: "Tutti i sistemi sono stabili, la discesa continua come previsto”. Il Titan a questo punto è a 75 minuti dalla discesa, e dal sottomarino i passeggeri dicono che tutto è "sotto controllo" e si stanno "godendo il viaggio”.

I drammatici messaggi finali

Tuttavia, solo 10 minuti dopo, le cose iniziano ad andare storte. Secondo la trascrizione, alle 9:28 l'equipaggio del Titan ha notato un allarme dal sistema di monitoraggio in tempo reale. Tutti concordano sul fatto che dovrebbero abbandonare la loro discesa e iniziare a risalire. Tuttavia, l'ascesa è molto più lenta del previsto e, quando forniscono il loro aggiornamento finale affermano che "gli allert sono tutti rossi”. Alle 9:50, secondo quanto riferito, il team principal prova a contattare il sottomarino: “Non vi stiamo ricevendo. Aggiornateci per favore. Non siamo in grado di leggervi. Ci stiamo muovendo verso le coordinate di recupero. Dateci un segnale se avete modo di leggerci“. La trascrizione termina alle 9:57, con un ultimo appello dalla nave: "Per favore, rispondete se potete”. Ma a questo punto, il Titan è già imploso.