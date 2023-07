"Sotto i 10 secondi non è violenza sessuale", esplode la protesta social

Tutto è iniziata il 12 aprile 2022, quando Antonio Avola, un bidello di 66 anni presso l'istituto Cine Tv Roberto Rossellini, è stato protagonista di un gesto inappropriato nei confronti di una studentessa diciassettenne, palpeggiando i suoi glutei mentre saliva le scale. L'atto è durato solo per alcuni secondi (tra i 5 e i 10), motivo per il quale l'uomo è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. Questa decisione ha portato alla diffusione del trend sui social network "Per 10 secondi non è reato", con l'intento di suscitare una riflessione sulla definizione di molestia. La giovane studentessa vittima di questo episodio ha raccontato di aver sentito qualcuno abbassarle i pantaloni e subito dopo una mano che si infilava nei suoi slip per toccarle i glutei. Ad Avola, però, non è stata attribuita l'intenzione di molestare la giovane a causa della brevità dell'episodio.