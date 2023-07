Addio a Yvonne Girardello, la prima hostess italiana

Una vita trascorsa in volo, tra una città e l’altra. E’ morta a 100 anni Yvonne Girardello , la donna del Lido di Venezia che negli anni '40 diventò la prima hostess italiana dell'aviazione civile. L'esordio nel mondo del volo per Yvonne arrivò quasi per caso: dopo le scuole medie trovò un impiego alle Officine aeronavali, grazie alla sua conoscenza delle lingue. Nel 1947 diventò la prima assistente di bordo sui Douglas DC-3 Dakota che trasportava i passeggeri dall’aeroporto del Lido di Venezia allo scalo romano di Ciampino.

Una donna indipendente

“Non ha mai avuto figli né si è voluta sposare - sottolinea la nipote - desiderava essere libera da vincoli e girare in volo l’Italia. Era un maschiaccio con una libertà incredibile per l’epoca”. Agli inizi degli anni ’70, a bordo di pescherecci manifestò per fermare le grandi navi che entravano in città: fu fonte di ispirazione per Indro Montanelli che di quella protesta ne fece un manifesto.