Caos all'aeroporto di Pisa: rischia di perdere il volo e annuncia allarme bomba

Follia a Pisa, dove una passeggera ha lanciato un falso allarme bomba per cercare di fermare il volo per Londra che aveva perso. L’aeroporto Galileo Galilei è stato evacuato e chiuso per ragioni precauzionali. Gli accertamenti si sono conclusi dopo un’ora. A dare la notizia Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo.