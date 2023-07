India: morta a 20 anni Elisabeth Lardschneider, campionessa di arrampicata

Elisabeth Lardschneider, climber altoatesina della Val Gardena, è morta dopo essere precipitata per 150 metri mentre stava salendo nelle montagne del Ladakh, nella valle dello Zanskar, in India. La ventenne originaria di Ortisei era partita ai primi di luglio assieme a un gruppo di sette persone, tutte originarie dell'Alto Adige, per scalare nuove pareti diverse da quelle alpine. La notizia è stata riportata dal quotidiano Dolomiten.