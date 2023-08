Cameriere insegue cliente: "La mancia da 500 euro è troppo bassa"

Clamorosa vicenda in Costa Azzurra, a Saint-Tropez: un turista italiano, dopo aver consumato un pasto in un ristorante e aver lasciato una mancia da 500 euro , è stato inseguito da un cameriere che ha preteso ne lasciasse mille. L'episodio è stato riportato dai quotidiani della zona Nice Matin e Var Matin. Il cliente è stato gentilmente (ma non troppo) pregato di tornare indietro e rimediare all'errore compiuto, con un secondo passaggio di carta di credito per raggiungere almeno i mille euro di mancia. A spifferare tutto ai giornalisti un amico del facoltoso italiano che avrebbe dichiarato di non voler più mettere piede nella città francese.

Caro prezzi a Saint-Tropez: l'inchiesta

Stando ad un'inchiesta condotta dal Nice Matin, a Saint-Tropez ristoranti, bar e bistrot si riservano il diritto di non prenotare un tavolo a clienti giudicati non abbastanza facoltosi o non abbastanza generosi. Alcuni locali avrebbero addirittura un vero e proprio database dei clienti, con annessa lista nera per quelli considerati un po' troppo "tirchi" quando si tratta di lasciare la mancia. E da lì, il rifiuto al momento della chiamata per prenotare, con la canonica frase: "Ci dispiace ma il ristorante è al completo fino alla fine di agosto".

La sindaca di Saint-Tropez è furiosa

L'episodio che ha coinvolto il turista italiano è stato definito dalla sindaca di Saint-Tropez Sylvie Siri "di racket ed estorsione". Stanca di questo comportamento la donna ha deciso di convocare tutti i commercianti della città per una riunione. Nel mirino del Comune non sono finite solo le mance, decisamente astronomiche e pure obbligatorie (in Francia le mance sono a discrezione del cliente, visto che il servizio è compreso nel prezzo), ma anche l’abuso del “minimum spending”, con tavoli riservati a clienti che accettano di spendere non meno di una data somma.