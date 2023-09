Cade l'aereo, tragedia ad un gender reveal party in Messico

Tragedia ad un gender reveal party in Messico. A San Pedro un piccolo aereo impegnato in un'acrobazia per svelare alla festa il sesso del nascituro è precipitato al suolo. L'ala sinistra del Piper PA-25 si è rotta proprio mentre planava sui futuri genitori che - inizialmente inconsapevoli di tutto - si scambiavano un tenero bacio.