Gascoigne incontra il principe William: il gesto dell'ex Lazio stupisce tutti

Era un evento solidale. Che fa parte del programma della casa reale d'Inghilterra. Aiutare gli ultimi, portare un sorriso dove non c'è. Il Principe William nel corso di un evento dedicato ai senzatetto, messo in agenda presso il locale Pret A Manger di Bournemouth, ha incontrato un personaggio particolare: Paul Gascoigne, ex stella della nazionale inglese con un passato burracosco.