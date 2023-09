Michael Gambon morto: addio al Silente di Harry Potter

Addio a Michael Gambon . Il celebre attore britannico, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il preside di Hogwarts Albus Silente (Dumbledore in lingua originale) in sei degli otto film di Harry Potter , è morto in ospedale all'età di 82 anni, dove era ricoverato per una polmonite. Lo ha annunciato la famiglia.

"Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente", hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus. La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II fin dal 1998, ha attraversato i decenni e lo ha visto protagonista a teatro - anche come raffinato interprete di Shakespeare -, in varie serie tv - tra cui The Singing Detective e il Commissario Maigret - e alla radio, oltre che al cinema. In oltre mezzo secolo sulle scene, ha vinto fra l'altro 4 premi Bafta. "Siamo incredibilmente rattristati per la morte di Sir Michael Gambon - si legge sul profilo Instagram della saga di Harry Potter - Ha portato gioia incommensurabile ai fan di Harry Potter provenienti da tutto il mondo con il suo umorismo, gentilezza e grazia. Terremo per sempre il suo ricordo nei nostri cuori".