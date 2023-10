Rottweiler cade dal balcone nel centro di Roma, grave donna incinta travolta

Una donna in stato di gravidanza è ricoverata a Roma in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere stata travolta da un rottweiler precipitato da un balcone. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata nel centro della capitale, in via Frattina. Il cane, caduto dal terzo piano, è morto sul colpo.

Rottweiler precipita dal terzo piano e ferisce alla testa una donna incinta

La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso al Policlinico Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, che indagano sull’accaduto. L'animale è caduto da un’altezza di circa 10 metri. La padrona, sconvolta, ha sostenuto di non essersi accorta di nulla.