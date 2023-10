Dubbi sul rottweiler caduto dal terzo piano, la segnalazione: "Troppe follie lì"

Ha sconvolto tutti la storia del rottweiler precipitato dal terzo piano di un appartamento di via Frattina, a Roma, sopra una ragazza incinta di 28 anni. L'ex compagno della proprietaria dell'animale, che è deceduto sul colpo, ha sollevato alcuni dubbi sulla vicenda. "Emilia mi ha fatto tante follie e io non scarto nulla. La conosco e non mi meraviglierei di niente - ha raccontato l'uomo a La Repubblica - Sono scappato dal contesto che la circondava non era salutare , tutto era una bugia, c’erano sempre situazioni molto strane".

La segnalazione sul rottweiler caduto in via Frattina

"Lei ha sempre avuto animali in casa - ha proseguito l'ex fidanzato - aveva tre gatti, un riccio e tre cani, un Amstaff morto per un tumore: non aveva un brutto rapporto con i cani, anzi li curava ma i gatti stavano spesso sul cornicione ed è plausibile l’ipotesi che il cane sia caduto per giocare con il gatto". E poi ancora: "Aveva un rapporto molto particolare con la madre e i suoi due figli, e poi c’era sempre in mezzo un suo amico con cui a volte si picchiavano e poi si chiudevano in bagno per ore. È stata una storia che mi ha cambiato molto, mi sono trovato spaesato. Avevano un tenore molto alto tra vini, spa e lusso. Quando chiedevo dettagli del suo lavoro mi diceva che poi mi avrebbe spiegato. Devo dire che lei si è sempre impegnata a rendere una vita decorosa alla sua famiglia ma era narcisa e non aveva empatia, mi diceva che aveva avuto un brutto passato".

Come sta la donna incinta colpita dal rottweiler

Nonostante questa segnalazione, per le forze dell'ordine il caso è chiuso: nulla è stato trovato in casa di Emilia, la padrona di Cody (questo il nome del rottweiler). Intanto Ludovica la ragazza colpita dall'animale è ancora ricoverata al policlinico Umberto I ma le sue condizioni fortunatamente migliorano.