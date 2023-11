Leone a Ladispoli, l'incredibile video della cattura: faticano a sollevarlo

LADISPOLI - Ha deciso di prendersi la scena tutta per sé, ed è andato il libera uscita. Ieri sera c’è stata qualche ora di apprensione nella cittadina di Ladispoli dove un grosso leone è fuggito da un circo . Dopo la denuncia da parte dei proprietari, il grosso felino ha vagato per le strade della località balneare laziale per qualche ora prima di essere individuato da una pattuglia dei carabinieri .

Il recupero del felino

Il leone a quel punto è stato sedato, ma come dimostra il video - non è stato affatto semplice recuperarlo per trascinarlo su un mezzo di trasporto. L’operazione ha impegnato diversi uomini, ma alla fine il grosso felino è tornato al circo in compagnia degli altri felini.