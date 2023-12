Diretta funerale Giulia Cecchettin, dove e quando vederlo in tv

I funerali di Giulia Cecchettin si terranno martedì 5 dicembre alle ore 11 nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova, città dove la studentessa frequentava l’università. La famiglia della 22enne uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, ha scelto la chiesa più grande della zona perché possa ospitare le migliaia di persone che arriveranno per dare l’ultimo saluto alla ragazza.