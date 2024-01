Re Carlo fa tremare l'Inghilterra, il ricovero in ospedale continua: cosa succede ora

Settimane piuttosto movimentate le ultime per quanto riguarda la Royal Family. Prima l 'operazione all'addome di Kate e poi il ricovero di Re Carlo per un intervento alla prostata , programmato, a cui si è sottoposto alla London Clinic, la stessa in cui è ricoverata anche la principessa del Galles.

Re Carlo, come sta il sovrano inglese

Quello di Re Carlo è di fatto un intervento di routine e il sovrano inglese sarebbe dovuto essere dimesso dopo due giorni di degenza. Eppure le dimissioni non sono ancora arrivate e il ricovero è stato prolungato ancora, almeno per un'altra notte. Al suo fianco sempre presente la moglie Camilla che, come riportato dal The Sun, ieri si è recata in clinica per ben tre volte. "La permanenza extra è del tutto precauzionale ma, secondo quanto riferito, ha comunque causato qualche disagio", queste le parole riferite da una fonte al quotidiano.