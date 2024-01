Kate Middleton, mistero dopo l'operazione: un particolare è rimasto segreto

LONDRA - Kate Middleton ha lasciato l'ospedale dopo 13 notti di ricovero . La 42enne principessa del Galles e consorte dell'erede al trono britannico William, è stata dimessa dalla London Clinic dove era rimasta in seguito a un delicato intervento chirurgico all'addome di natura imprecisata e che ha tenuto il popolo inglese in ansia. A far crescere ulteriori preoccupazioni è stato anche un particolare dettaglio rimasto segreto .

Kate Middleton, il dettaglio rimasto segreto

Delle dimissioni di Kate Middleton dalla London Clinic, infatti, non c'è nessuna immagine. Discorso opposto per l'intervento di Re Carlo, che dopo dopo tre notti in ospedale e un intervento alla prostata è stato fotografato mentre lasciava sorridente la clinica. Le foto della principessa sono introvabili anche prima del ricovero, del suo ingresso nella clinica. Inoltre per Re Carlo sin dal primo comunicato faceva trapelare che sarebbe tornato rapidamente in forma per continuare i suoi impegni ufficiali, cosa invece che è mancata per l'operazione di Kate. Sorgono dunque numerosi dubbi, in attesa di aggiornamenti ufficiali.