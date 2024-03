Sabalenka rompe il silenzio sulla morte di Koltsov: "Ho il cuore spezzato"

MIAMI (STATI UNITI) - La numero due al mondo del tennis femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka, rompe il silenzio sulla morte del suo ex fidanzato, Konstantin Koltsov. Impegnata a Miami per il secondo Masters 1000 della stagione - sfiderà domani 22 marzo la spagnola Paula Badosa al secondo turno - la classe 1998 di Minsk ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in merito alla scomparsa del 42enne ex campione di hockey su ghiaccio. La tragedia è stata bollata come giudicata un "apparente suicidio" in quanto Koltsov si sarebbe gettato, secondo le ricostruzioni, dal 23° piano del St. Regis Bal Harbour Resort, hotel a cinque stelle a Miami. Esclusa, al momento, l'ipotesi di un omicidio.