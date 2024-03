Dani Alves, bufera in Brasile: la mossa a sorpresa del padre di Neymar che spiazza tutti

Dani Alves, il padre di Neymar fa chiarezza

Intanto, il padre di Neymar, attraverso facebook, ha messo fine alle voci incontrollate rispetto al fatto che avrebbe pagato la cauzione per la scarcerazione di Dani Alves, i cui conti sono congelati: "Come tutti sanno, all'inizio aiutavo Dani Alves, senza alcun collegamento con i suoi avvocati. In questo secondo momento, in una situazione diversa dalla precedente, dove i tribunali spagnoli hanno già deciso la sentenza, stanno speculando e cercando di associare il mio nome e quello di mio figlio a un caso che oggi non dipende più da noi. Spero che Daniel trovi tutte le risposte che cerca con la sua famiglia. Per noi, per la mia famiglia, la questione è chiusa. Punto".