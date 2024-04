Firenze, lite al concerto dei Subsonica: morto uno spettatore

FIRENZE - Un concerto che si è trasformato in tragedia per un uomo di 47 anni che ha perso la vita dopo la performance dei Subsonica al Mandela Forum. Il concerto era finito quando l'uomo, insieme alla moglie, si stava avviando verso l'uscita del palasport. A quel punto, sulle scale, sarebbe scoppiata una lite finita con una colluttazione in cui l'uomo ha avuto la peggio cadendo rovinosamente al suolo. Stando alle prime indiscrezioni lo spettatore, originario di Pistoia, dopo la caduta ha riportato gravi traumi e, nonostante l'immediato intervento del 118, è deceduto nella notte all'ospedale di Careggi. Gli investigatori della squadra mobile fiorentina sono a lavoro per ricostruire i fatti, l'altra persona coinvolta è in fase di identificazione.