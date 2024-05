Re Carlo sta peggiorando: l'indizio che sta terrorizzando gli inglesi

I rumors che arrivano dall’Inghilterra non fanno ben sperare: la salute di Re Carlo , nonostante la ripresa degli impegni pubblici, non starebbe migliorando. A Buckingham Palace sono momenti difficili, con Kate Middleton e il Principe William che “stanno attraversando l’inferno”. Non se la passa bene neanche il Re: alcune fonti inglesi parlano di condizioni “terribili”. In Inghilterra sottolineano un ulteriore elemento che porterebbe a pensare al peggio.

Il Principe Harry incontra il padre

Harry sta per tornare in Inghilterra e secondo il Sun "non vede l'ora di vedere Re Carlo": l’8 è in programma un incontro. Harry sarebbe ansioso di vedere il padre, con cui ha mantenuto contatti regolari da quando ha annunciato di avere un cancro. Molti, anche sui social, vedono questo secondo incontro nel giro di poco come un indizio negativo riguardo alle condizioni di salute del sovrano. Per la cronaca: Harry, nella sua tre giorni londinese, non incontrerà il fratello William, impegnato altrove.