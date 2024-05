Il Collegio in lutto: è morto a 25 anni Dimitri Iannone

È morto a 25 anni Dimitri Iannone, l'ex concorrente de Il Collegio, il docu-reality di successo di Rai2. Il ragazzo è deceduto a causa di un incidente stradale a Villa Literno, in provincia di Caserta, sua città natale. Nello scontro hanno perso la vita anche due suoi amici. "Sono le 4 del mattino quando due auto, una 500 X ed una 500 Abarth, si sono scontrate frontalmente, non lontano dallo svincolo della Nola-Villa Literno. A bordo dell’Abarth viaggiavano 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 25 ed i 20 anni. In seguito allo schianto le due auto terminavano la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata al centro della carreggiata", fa sapere Casertanews. Dimitri ha preso parte alla prima edizione de Il Collegio, nel 2017, quando era ambientato nel 1960. Oggi i suoi ex compagni di reality lo ricordano con affetto sui social, scioccati dalla notizia.